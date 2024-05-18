Від сьогодні МЗС поновлює надання консульських послуг для чоловіків призовного віку
Київ • УНН
Починаючи з 18 травня, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, повинні подавати військово-облікові документи разом з іншими необхідними документами для отримання консульських послуг в українських дипломатичних установах, за деякими винятками.
МЗС України дало розпорядження дипломатичним представництвам за кордоном з 18 травня відновити прийом заяв від чоловіків призовного віку і надавати їм консульські послуги, пише УНН. Однак, надання консульських послуг для цієї категорії громадян відтепер матиме особливості.
Деталі
Ще 23 квітня, тобто до набуття чинності закону про мобілізацію, дипломатичні установи припинили приймати заяви та видавати документи чоловікам мобілізаційного віку. Пояснили тоді це необхідністю вирішення технічних питань адже для цієї категорії громадян незабаром зміниться порядок отримання документів та послуг.
Як тепер надаватимуться консульські послуги
З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають/проживають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.
Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД).
Паперовим вважається посвідчення про приписку до призовної дільниці, яке видається призовникам, або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.
При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ. Електронний кабінет вже запрацював https://unn.ua/news/v-ukraini-zapustyly-dodatok-rezerv-dlia-viiskovozoboviazanykh-pryzovnykiv-ta-rezervistiv, однак, функція формування відповідного електронного документа з'явиться, як очікується, не раніше 18 червня.
Є кілька особливих випадків, коли військово-облікові документи на отримання консульських послуг не подаються. Зокрема, тоді, коли треба оформити посвідчення на повернення в Україну, так званий "білий паспорт".
По-друге, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства. По-третє, якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.
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