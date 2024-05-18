С сегодняшнего дня МИД возобновляет предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста

МИД Украины дал распоряжение дипломатическим представительствам за рубежом с 18 мая возобновить прием заявлений от мужчин призывного возраста и предоставлять им консульские услуги, пишет УНН. Однако, предоставление консульских услуг для этой категории граждан отныне будет иметь особенности.

Детали

Еще 23 апреля, то есть до вступления в силу закона о мобилизации, дипломатические учреждения прекратили принимать заявления и выдавать документы мужчинам мобилизационного возраста. Объяснили тогда это необходимостью решения технических вопросов ведь для этой категории граждан вскоре изменится порядок получения документов и услуг.

Как теперь будут предоставляться консульские услуги

С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, которые находятся/проживают за рубежом, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.

Согласно новому законодательству, наряду с документами, которые необходимы для получения выбранной консульской услуги, такие заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном (ВОД) или электронном виде (е-ВОД).

Бумажным считается удостоверение о приписке к призывному участку, которое выдается призывникам, или военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

При этом следует обратить внимание, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ. Электронный кабинет уже заработал https://unn.ua/news/v-ukraini-zapustyly-dodatok-rezerv-dlia-viiskovozoboviazanykh-pryzovnykiv-ta-rezervistiv, однако, функция формирования соответствующего электронного документа появится, как ожидается, не ранее 18 июня.

Есть несколько особых случаев, когда военно-учетные документы на получение консульских услуг не подаются. В частности, тогда, когда надо оформить удостоверение на возвращение в Украину, так называемый "белый паспорт".

Во-вторых, когда консульское действие совершается в интересах ребенка, второй из родителей которого является иностранцем или лицом без гражданства. В-третьих, если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.

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