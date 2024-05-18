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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами

Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами

Киев  •  УНН

18 мая 2024, 07:08  •  8033 просмотра

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Мобильное приложение "Резерв+", созданное Министерством обороны Украины для военнообязанных, призывников и резервистов, сталкивается с проблемами с загрузкой, обновлением данных, авторизацией и региональной доступностью, согласно сообщениям пользователей в социальных сетях.

Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов.  Приложение уже можно скачать в App Store и Google Play, пишет УНН.

Детали

Однако, военнообязанные жалуются на проблемы со скачиванием приложения и обновлением данных.

Так в социальных сетях много сообщений, что приложение невозможно скачать. Некоторые из пользователей столкнулись с ошибкой "404", которая означает, что сервер не может найти запрашиваемый документ (протокол).

Те же, кто скачал и установил приложение, сообщают, что оно медленно работает, зависает на обновлении данных или вообще их не обновляет. У некоторых пользователей возникли проблемы с авторизацией.

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Также военнообязанные из других стран сообщают, что не имеют доступа к приложению, ведь в их регионе оно недоступно.

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Есть и сообщения о полном несоответствии данных о человеке, которые он генерирует на основании доступных ему реестров.

В то же время есть и те, кто уже успел обновить данные.

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Напомним

Начиная с 18 мая, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые проживают за рубежом, должны подавать военно-учетные документы вместе с другими необходимыми документами для получения консульских услуг в украинских дипломатических учреждениях, за некоторыми исключениями.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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