За 1000 грн у Києві продають місця в черзі до ТЦК та СП - нардеп Осадчук
Київ • УНН
Народний депутат Андрій Осадчук повідомив, що у Києві місця у чергах до ТЦК та СП продають по 1000 гривень.
Нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук повідомив, що в Києві є практика продажу місця у чергах під ТЦК, де військовозобов’язані чекають в довгих чергах, щоб оновити свої дані чи стати на облік. Послуга коштує 1000 грн, передає УНН.
"Незламні. Вчора (17 травня – ред.) один керівник ТЦК в Києві скаржився мені, що чергу на вулиці під ТЦК продають. По 1000 грн..", - написав у Осадчук Facebook.
В коментарях під дописом чоловіки скаржаться, що часто доведеться займати черги рано вранці, з 5:00.
Доповнення
18 травня Міноборони запустило нову систему електронної черги для ТЦК та СП.
Також 18 травня міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Додаток вже можна скачати в App Store та Google Play.
Понад 450 тисяч українців оновили свої військово - облікові дані в додатку "Резерв+", трохи менша кількість людей зробила це в ТЦК та СП та Центрах надання адміністративних послуг.