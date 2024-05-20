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За 1000 грн у Києві продають місця в черзі до ТЦК та СП - нардеп Осадчук

За 1000 грн у Києві продають місця в черзі до ТЦК та СП - нардеп Осадчук

Київ • УНН

 • 19599 перегляди

Народний депутат Андрій Осадчук повідомив, що у Києві місця у чергах до ТЦК та СП продають по 1000 гривень.

Нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук повідомив, що в Києві є практика продажу місця у чергах під ТЦК, де військовозобов’язані чекають в довгих чергах, щоб оновити свої дані чи стати на облік. Послуга коштує 1000 грн, передає УНН.

"Незламні. Вчора (17 травня – ред.) один керівник ТЦК в Києві скаржився мені, що чергу на вулиці під ТЦК продають. По 1000 грн..", - написав у Осадчук Facebook.

В коментарях під дописом чоловіки скаржаться, що часто доведеться займати черги рано вранці, з 5:00.

Доповнення

18 травня Міноборони запустило нову систему електронної черги для ТЦК та СП.

Також 18 травня міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Додаток вже можна скачати в App Store та Google Play.

Понад 450 тисяч українців оновили свої військово - облікові дані в додатку "Резерв+", трохи менша кількість людей зробила це в ТЦК та СП та Центрах надання адміністративних послуг.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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