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Из портов в Украине вышли еще два судна с зерном

Киев • УНН

 • 201737 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Из черноморских портов в Одесской области на сегодняшнее утро отправились еще два судна с зерном, сообщили в Минобороны Турции, пишет УНН.

Из портов в Украине вышли еще два судна с зерном

Детали

В рамках отгрузки зерна, по данным Минобороны Турции:

  • Корабль Sormovsky под флагом Белиза, перевозящий 3 тысячи 50 тонн пшеницы из Черноморска в Текирдаг,
  • Корабль Star Laura под флагом Маршалловых островов с 60 тысячами тонн кукурузы также отправились из Южного в Иран.

По данным Мининфраструктуры, по состоянию на 10 августа уже 12 судов направлялись из украинских портов с агропродукцией в 7 стран мира. На их борту 370 тыс. тонн агропродукции. И уже 2 судна пришли под загрузку.

Первое судно с украинской кукурузой прибыло в турецкий порт для разгрузки 8 августа.

12 августа ожидается прибытие в порт "Южный" судна Brave Commander под флагом Либерии под погрузку более 23 тыс. тонн пшеницы для борьбы с голодом в Восточной Африке.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

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