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Другий суховантаж прибув на завантаження в порт Чорноморськ – Кубраков

Другий суховантаж прибув на завантаження в порт Чорноморськ – Кубраков

Київ • УНН

 • 158461 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Другий суховантаж прибув для завантаження в порт Чорноморськ. Він готовий експортувати 30 000 тисяч тонн кукурудзи. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, пише УНН.

Цитата

«2-й суховантаж прибув на завантаження в порт Чорноморськ. Судно OSPREY S готове експортувати 30 000 тисяч тонн кукурудзи. Давайте працювати далі!», - написав Кубраков у Twitter.

Доповнення

5 серпня повідомлялося, що координаційний центр у Стамбулі видав дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор трьох українських суден із кукурудзою.

8 серпня Кубраков повідомляв, що перше судно з зерном, що відправили з порту Одещини у межах "зернового коридору", прибуло у порт призначення у Туреччині.

Перше судно із зерном прибуло до Стамбула 2 серпня ввечері. Воно вийшло із порту Одеси 1 серпня. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану.

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