Три судна з кукурудзою отримали дозвіл на вихід з українських портів, – ООН

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Як раніше повідомляв УНН, суховантажні судна, які перевозять загалом понад 50 тисяч тонн кукурудзи, вийдуть сьогодні з портів Одеси та Чорноморська в проміжку з 5 до 8 ранкую

В ООН уточнили, що час виходу з портів може змінитися через погодні умови чи інші непередбачувані обставини. Там зазначили, що представники координаційного центру стежитимуть за безпечним проходом суден морським коридором.

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"Суховантаж Polarnet, що стоїть на якорі в порту Чорноморська, попрямує до Карасу, Туреччина. Суховантаж Rojen, який також стоїть на якорі в Чорноморську, пройде в англійський Тизпорт. Судно Navistar вийде з одеського порту з кукурудзою, призначеної для вивантаження в Рінгаскід, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Перше судно із зерном прибуло до Стамбула 2 серпня ввечері. Воно вийшло із порту Одеси 1 серпня. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану.