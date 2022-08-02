Туреччина очікує перше судно з українським зерном у Стамбулі цієї ночі

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"Очікується, що судно під назвою Razoni, яке ми чекали... раніше, через морські умови стане на визначеній якірній стоянці в Стамбулі опівночі. Після необхідних процедур на судні Razoni буде проведено інспекцію з делегацією, що складається з представників Туреччини, російської федерації, України та ООН, і за результатами інспекції судно продовжить свій шлях", - зазначив Алтунбулак.

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З його слів, наразі триває підготовка та планування щодо суден, які зможуть вивозити зерно та аналогічні продукти харчування з трьох портів України.

Доповнення

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

1 серпня перше судно з українським зерном вийшло з порту Одеси. Це корабель Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Він везе кукурудзу до Лівану.