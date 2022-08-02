Турция ожидает первое судно с украинским зерном в Стамбуле этой ночью

Цитата

"Ожидается, что судно под названием Razoni, которое мы ждали... раньше, из-за морских условий бросит якорь на определенной якорной стоянке в Стамбуле в полночь. После необходимых процедур на судне Razoni будет проведена инспекция с делегацией, состоящей из представителей Турции, российской федерации, Украины и ООН, и по результатам инспекции судно продолжит свой путь", – отметил Алтунбулак.

Детали

По его словам, сейчас идет подготовка и планирование судов, которые смогут вывозить зерно и аналогичные продукты питания из трех портов Украины.

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

1 августа первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы. Это корабль Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Он везет кукурузу в Ливан.