Перше судно із зерном вийшло з одеського порту - міністр

Цитата

"Перше українське судно-зерновоз з початку російської агресії покинуло порт. Завдяки підтримці всіх наших країн-партнерів та ООН ми змогли повністю реалізувати угоду, підписану у Стамбулі. Нам важливо бути одним із гарантів світової продовольчої безпеки", - написав Кубраков у Twitter.

Prevent world famine together with @UN, @EU_Commission, #G7. The first ship left the Odesa port since 24.02.2022 pic.twitter.com/Nin8nSV8LM

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 1, 2022

Деталі

Це корабель Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Його вихід був запланований з порту "Одеса" 1 серпня. Він везе кукурудзу до Лівану.

"Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи", - вказали у міністерстві.

Доповнення

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.