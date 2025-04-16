Пожежа на заводі АПЗ-20 у курську досягла площі 17000 квадратних метрів: мнс рф запевняє про локалізацію

Над гасінням пожежі у промисловому районі курська працюють до 100 співробітників і 30 одиниць техніки. Проте за даними відомства надзвичайних ситуацій рф, площа пожежі на підшипниковому заводі "АПЗ-20" сягнула 17 тисяч квадратних метрів.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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Площа пожежі на заводі в курську сягнула 17 тисяч "квадратів", але вже локалізована. Раніше у будівлі в промисловому районі міста курськ, на Агрегатній вулиці, загорівся цех із переробки гуми. Потім за офіційною версією сталося часткове обвалення конструкцій. Гасять пожежу 100 співробітників мчс рф і 30 одиниць техніки.

За інформацією російських ЗМІ, співробітники курського заводу, де сталась пожежа, декілька годин тому самі намагалися загасити пожежу. Їм зробити цього не вдалося. Повідомлялося, що ніхто не постраждав.

Також ЗМІ вказували, що через загрозу забруднення повітря до місця пожежі прибула лабораторія "росспоживнагляду" для проведення вимірів. Дим було видно здалеку. Загрози будинкам немає, заявляв в.о. губернатора олександр хінштейн. Також посадовець пояснив, що пожежа почалася в цеху з виготовлення гумотехнічної продукції.

Нагадаємо

УНН передавав, що в рф, у місті курськ, масштабна пожежа охопила підшипниковий завод АПЗ-20.



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