У курську палає підшипниковий завод: стовп диму видно з усього міста

Масштабне загоряння у росії на курському підшипниковому заводі АПЗ-20. Стовп чорного диму видно з різних районів міста курськ. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У курську, в рф, спалахнула пожежа на підшипниковому заводі (завод АПЗ-20), який розташований на території цього міста.

Горить цех із переробки гуми .. загоряння почалося всередині цеху і спочатку його намагалися загасити своїми силам

Про відповідні факти і причини стверджує т.в.о. губернатора курської області олександр хінштейн.

Місцеві повідомляли у соцмережах про величезні стовпи диму, пишуть росЗМІ.

Повідомлялось, що на ліквідацію виїхали пожежники. Згодом в МНС рф заявили про складність процесу гасіння пожежі:

площа загоряння сягнула 10000 метрів;

високе пожежне навантаження і конструктивні особливості будівлі.

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що в Уфі була пожежа на нафтопереробному заводі. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи.

Повторний вибух на нафтобазі в рф після атаки дронів: постраждали пожежники