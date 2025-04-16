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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

У курську палає підшипниковий завод: стовп диму видно з усього міста

Київ • УНН

 • 7346 перегляди

У курську масштабна пожежа охопила підшипниковий завод АПЗ-20. Площа загоряння сягнула 10 000 метрів, ліквідація ускладнена високим пожежним навантаженням.

У курську палає підшипниковий завод: стовп диму видно з усього міста

Масштабне загоряння у росії на курському підшипниковому заводі АПЗ-20. Стовп чорного диму видно з різних районів міста курськ. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У курську, в рф, спалахнула пожежа на підшипниковому заводі (завод АПЗ-20), який розташований на території цього міста. 

Горить цех із переробки гуми .. загоряння почалося всередині цеху і спочатку його намагалися загасити своїми силам

Про відповідні факти і причини стверджує т.в.о. губернатора курської області олександр хінштейн.

Місцеві повідомляли у соцмережах про величезні стовпи диму, пишуть росЗМІ.

Повідомлялось, що на ліквідацію виїхали пожежники. Згодом в МНС рф заявили про складність процесу гасіння пожежі:

  • площа загоряння сягнула 10000 метрів;
    • високе пожежне навантаження і конструктивні особливості будівлі.

      Нагадаємо

      УНН раніше повідомляв, що в Уфі була пожежа на нафтопереробному заводі. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи.

      Повторний вибух на нафтобазі в рф після атаки дронів: постраждали пожежники21.03.25, 04:34 • 21349 переглядiв

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