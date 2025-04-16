У курську палає підшипниковий завод: стовп диму видно з усього міста
Київ • УНН
У курську масштабна пожежа охопила підшипниковий завод АПЗ-20. Площа загоряння сягнула 10 000 метрів, ліквідація ускладнена високим пожежним навантаженням.
Масштабне загоряння у росії на курському підшипниковому заводі АПЗ-20. Стовп чорного диму видно з різних районів міста курськ. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У курську, в рф, спалахнула пожежа на підшипниковому заводі (завод АПЗ-20), який розташований на території цього міста.
Горить цех із переробки гуми .. загоряння почалося всередині цеху і спочатку його намагалися загасити своїми силам
Про відповідні факти і причини стверджує т.в.о. губернатора курської області олександр хінштейн.
Місцеві повідомляли у соцмережах про величезні стовпи диму, пишуть росЗМІ.
Повідомлялось, що на ліквідацію виїхали пожежники. Згодом в МНС рф заявили про складність процесу гасіння пожежі:
- площа загоряння сягнула 10000 метрів;
- високе пожежне навантаження і конструктивні особливості будівлі.
Нагадаємо
УНН раніше повідомляв, що в Уфі була пожежа на нафтопереробному заводі. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи.
Повторний вибух на нафтобазі в рф після атаки дронів: постраждали пожежники21.03.25, 04:34 • 21349 переглядiв