В Курске горит подшипниковый завод: столб дыма виден со всего города
Киев • УНН
В Курске масштабный пожар охватил подшипниковый завод АПЗ-20. Площадь возгорания достигла 10 000 метров, ликвидация осложнена высокой пожарной нагрузкой.
Масштабное возгорание в россии на курском подшипниковом заводе АПЗ-20. Столб черного дыма виден из разных районов города курск. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В курске, в рф, вспыхнул пожар на подшипниковом заводе (завод АПЗ-20), который расположен на территории этого города.
Горит цех по переработке резины .. возгорание началось внутри цеха и сначала его пытались потушить своими силам
О соответствующих фактах и причинах утверждает врио губернатора курской области александр хинштейн.
Местные сообщали в соцсетях об огромных столбах дыма, пишут росСМИ.
Сообщалось, что на ликвидацию выехали пожарные. Впоследствии в МЧС рф заявили о сложности процесса тушения пожара:
- площадь возгорания достигла 10000 метров;
- высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания.
Напомним
УНН ранее сообщал, что в Уфе был пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Местные жители сообщали о мощных взрывах.
Повторный взрыв на нефтебазе в рф после атаки дронов: пострадали пожарные21.03.25, 04:34 • 21347 просмотров