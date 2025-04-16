В Курске горит подшипниковый завод: столб дыма виден со всего города

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 32003 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 138669 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 71549 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 81761 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 83486 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 132015 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 116544 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 38117 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 62416 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 114533 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
5.6м/с
49%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 144354 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 90809 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

16 апреля, 09:36 • 57893 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

16 апреля, 09:57 • 51974 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

16 апреля, 10:17 • 41981 просмотра
публикации

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

14:30 • 29950 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 138757 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 145164 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 132069 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 116579 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 91346 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 38642 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 39168 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 39815 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 41646 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

В Курске горит подшипниковый завод: столб дыма виден со всего города

Киев • УНН

 • 2858 просмотра

В Курске масштабный пожар охватил подшипниковый завод АПЗ-20. Площадь возгорания достигла 10 000 метров, ликвидация осложнена высокой пожарной нагрузкой.

В Курске горит подшипниковый завод: столб дыма виден со всего города

Масштабное возгорание в россии на курском подшипниковом заводе АПЗ-20. Столб черного дыма виден из разных районов города курск. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В курске, в рф, вспыхнул пожар на подшипниковом заводе (завод АПЗ-20), который расположен на территории этого города. 

Горит цех по переработке резины .. возгорание началось внутри цеха и сначала его пытались потушить своими силам

О соответствующих фактах и причинах утверждает врио губернатора курской области александр хинштейн.

Местные сообщали в соцсетях об огромных столбах дыма, пишут росСМИ.

Сообщалось, что на ликвидацию выехали пожарные. Впоследствии в МЧС рф заявили о сложности процесса тушения пожара:

  • площадь возгорания достигла 10000 метров;
    • высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания.

      Напомним

      УНН ранее сообщал, что в Уфе был пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Местные жители сообщали о мощных взрывах.

      Повторный взрыв на нефтебазе в рф после атаки дронов: пострадали пожарные21.03.25, 04:34 • 21347 просмотров

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      Новости Мира
      Brent
      $65.83
      Bitcoin
      $84,840.00
      S&P 500
      $5,335.66
      Tesla
      $248.64
      Газ TTF
      $35.20
      Золото
      $3,341.06
      Ethereum
      $1,590.16