В Курске горит подшипниковый завод: столб дыма виден со всего города

Масштабное возгорание в россии на курском подшипниковом заводе АПЗ-20. Столб черного дыма виден из разных районов города курск. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

В курске, в рф, вспыхнул пожар на подшипниковом заводе (завод АПЗ-20), который расположен на территории этого города.

Горит цех по переработке резины .. возгорание началось внутри цеха и сначала его пытались потушить своими силам