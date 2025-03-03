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Атакували безпілотники: відома причина пожежі на одному з найбільших НПЗ росії

Київ • УНН

 • 30048 перегляди

На нафтопереробному заводі в Уфі сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників. Підприємство має стратегічне значення для армії рф та переробляє до 20 млн тонн нафти на рік.

Атакували безпілотники: відома причина пожежі на одному з найбільших НПЗ росії

Причиною пожежі у ніч проти 03 березня на нафтопереробному заводі (НПЗ) в російській Уфі стала атака безпілотниками. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, а також міністерства оборони рф.  

Ворог повідомляє про удар по Уфі. Невідомі БПЛА атакували Уфимський НПЗ

-  написав Андрій Коваленко.

Вранці 03 березня міністерство оборони рф повідомило про обстріл російських регіонів безпілотниками.

Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 7 українських безпілотних літальних апаратів: три БПЛА - над територією Липецької області, два БПЛА - над територією Ростовської області та 2 БПЛА - над територією Білгородської області

- йдеться у дописі оборонного відомства.

За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО, Уфимський НПЗ є одним із найбільших в росії. Потужність цього нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни. НПЗ має стратегічне значення для армії рф, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом збройні сили

- зазначив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, у ніч проти 03 березня в Уфі спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, що знаходиться за 1500 км від України. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи.  

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