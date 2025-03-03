Атакували безпілотники: відома причина пожежі на одному з найбільших НПЗ росії
Київ • УНН
На нафтопереробному заводі в Уфі сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників. Підприємство має стратегічне значення для армії рф та переробляє до 20 млн тонн нафти на рік.
Причиною пожежі у ніч проти 03 березня на нафтопереробному заводі (НПЗ) в російській Уфі стала атака безпілотниками. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, а також міністерства оборони рф.
Ворог повідомляє про удар по Уфі. Невідомі БПЛА атакували Уфимський НПЗ
Вранці 03 березня міністерство оборони рф повідомило про обстріл російських регіонів безпілотниками.
Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 7 українських безпілотних літальних апаратів: три БПЛА - над територією Липецької області, два БПЛА - над територією Ростовської області та 2 БПЛА - над територією Білгородської області
За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО, Уфимський НПЗ є одним із найбільших в росії. Потужність цього нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.
Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни. НПЗ має стратегічне значення для армії рф, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом збройні сили
Нагадаємо, у ніч проти 03 березня в Уфі спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, що знаходиться за 1500 км від України. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи.