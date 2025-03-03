Атаковали беспилотники: известна причина пожара на одном из крупнейших НПЗ россии
Киев • УНН
На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел пожар в результате атаки беспилотников. Предприятие имеет стратегическое значение для армии рф и перерабатывает до 20 млн тонн нефти в год.
Причиной пожара в ночь на 03 марта на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в российской Уфе стала атака беспилотниками. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, а также министерства обороны рф.
Враг сообщает об ударе по Уфе. Неизвестные БПЛА атаковали Уфимский НПЗ
Утром 03 марта министерство обороны рф сообщило об обстреле российских регионов беспилотниками.
В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 7 украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Липецкой области, два БПЛА - над территорией Ростовской области и 2 БПЛА - над территорией Белгородской области
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, Уфимский НПЗ является одним из крупнейших в россии. Мощность этого нефтеперерабатывающего комплекса, который состоит из нескольких предприятий, в целом составляет около 20 миллионов тонн нефти в год.
Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России. По общим объемам переработки регион Башкортостан входит в топ-5 нефтеперерабатывающих центров страны. НПЗ имеет стратегическое значение для армии рф, поскольку входит в группу предприятий, которые обеспечивают топливом вооруженные силы
Напомним, в ночь на 03 марта в Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который находится в 1500 км от Украины. Местные жители сообщают о мощных взрывах.