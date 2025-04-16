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Пожар на заводе АПЗ-20 в курске достиг площади 17000 квадратных метров: мчс рф заверяет о локализации

Киев • УНН

 • 940 просмотра

В курске горит подшипниковый завод АПЗ-20. Площадь пожара достигла 17 тысяч квадратных метров, на месте работают спасатели, угрозы для населения нет.

Пожар на заводе АПЗ-20 в курске достиг площади 17000 квадратных метров: мчс рф заверяет о локализации

Над тушением пожара в промышленном районе курска работают до 100 сотрудников и 30 единиц техники. Однако, по данным ведомства чрезвычайных ситуаций рф, площадь пожара на подшипниковом заводе "АПЗ-20" достигла 17 тысяч квадратных метров.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Площадь пожара на заводе в Курске достигла 17 тысяч "квадратов", но уже локализована. Ранее в здании в промышленном районе города курск, на Агрегатной улице, загорелся цех по переработке резины. Затем, по официальной версии, произошло частичное обрушение конструкций. Тушат пожар 100 сотрудников мчс рф и 30 единиц техники.

По информации российских СМИ, сотрудники курского завода, где произошел пожар, несколько часов назад сами пытались потушить пожар. Им это сделать не удалось. Сообщалось, что никто не пострадал. 

Также СМИ указывали, что из-за угрозы загрязнения воздуха к месту пожара прибыла лаборатория "росспоживнагляда" для проведения замеров. Дым было видно издалека. Угрозы домам нет, заявлял и.о. губернатора александр хинштейн. Также чиновник пояснил, что пожар начался в цехе по изготовлению резинотехнической продукции.

Напомним

УНН передавал, что в рф, в городе курск, масштабный пожар охватил подшипниковый завод АПЗ-20.

Торговый центр RemiCity в хабаровске, россия, загорелся, его крыша горела и образовался видимый столб дыма, что привело к эвакуации около 270 человек.

На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел пожар в результате атаки беспилотников.

Атака дронов: в саратовской области рф раздаются взрывы в районе НПЗ20.03.25, 04:11 • 26136 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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