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Атака дронов: в саратовской области рф раздаются взрывы в районе НПЗ

Киев • УНН

 • 26133 просмотра

Ночью беспилотники атаковали саратов и энгельс, в районе нефтебазы вспыхнул пожар. В городе расположен нефтеперерабатывающий завод, который является ключевым объектом топливной инфраструктуры рф.

Атака дронов: в саратовской области рф раздаются взрывы в районе НПЗ

В саратовской области российской федерации раздаются взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

Отмечается, что беспилотники атакуют города саратов и энгельс.

В городах звучит сирена. ... Сейчас в районе нефтебазы пожар из-за упавших обломков аппарата. В 4 утра люди слышали минимум четыре взрыва

- сообщают жители.

Как известно, в городе саратов расположен нефтеперерабатывающий завод, который является одним из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Его мощность переработки достигает 7 миллионов тонн нефти в год. НПЗ играет важную роль в обеспечении армии рф топливом.

Напомним

В ночь на 19 марта произошла атака дронов на город кропоткин краснодарского края рф - БПЛА атаковали местную нефтебазу. Прозвучало не менее 3 взрывов, на месте падения обломков на территории предприятия вспыхнул пожар.

путин вносит путаницу в отношении сроков и деталей прекращения огня, чтобы обвинить Украину – ISW20.03.25, 03:38 • 26802 просмотра

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