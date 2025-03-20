Атака дронов: в саратовской области рф раздаются взрывы в районе НПЗ
Киев • УНН
Ночью беспилотники атаковали саратов и энгельс, в районе нефтебазы вспыхнул пожар. В городе расположен нефтеперерабатывающий завод, который является ключевым объектом топливной инфраструктуры рф.
В саратовской области российской федерации раздаются взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
Отмечается, что беспилотники атакуют города саратов и энгельс.
В городах звучит сирена. ... Сейчас в районе нефтебазы пожар из-за упавших обломков аппарата. В 4 утра люди слышали минимум четыре взрыва
Как известно, в городе саратов расположен нефтеперерабатывающий завод, который является одним из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Его мощность переработки достигает 7 миллионов тонн нефти в год. НПЗ играет важную роль в обеспечении армии рф топливом.
Напомним
В ночь на 19 марта произошла атака дронов на город кропоткин краснодарского края рф - БПЛА атаковали местную нефтебазу. Прозвучало не менее 3 взрывов, на месте падения обломков на территории предприятия вспыхнул пожар.
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