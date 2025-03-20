Атака дронів: у саратовській області рф лунають вибухи в районі НПЗ

В саратовській області російської федерації лунають вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.

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Зазначається, що безпілотники атакують міста саратов та енгельс.

У містах звучить сирена. ... Зараз в районі нафтобази пожежа через уламки апарату, що впав. О 4 ранку люди чули щонайменше чотири вибухи - повідомляють мешканці.

Як відомо у місті саратов розташований нафтопереробний завод, який є одним із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік. НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні армії рф паливом.

Нагадаємо

У ніч на 19 березня відбулася атака дронів на місто кропоткін краснодарського краю рф - БПЛА атакували місцеву нафтобазу. Пролунало щонайменше 3 вибухи, на місці падіння уламків на території підприємства спалахнула пожежа.

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