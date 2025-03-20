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путін вносить плутанину щодо термінів і деталей припинення вогню, щоб звинуватити Україну – ISW

Київ • УНН

 • 26806 перегляди

путін заплутує деталі припинення вогню, намагаючись звинуватити Україну у порушеннях ще до набуття угодою чинності. Це вказує, як він використовуватиме майбутні угоди.

путін вносить плутанину щодо термінів і деталей припинення вогню, щоб звинуватити Україну – ISW

російський диктатор володимир путін вносить плутанину щодо термінів і деталей припинення вогню, намагаючись неправдиво звинуватити Україну в порушенні такого режиму ще до того, як відповідна угода набула чинності. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що кремль намагається представити росію як сторону, що вже дотримується тимчасового припинення вогню, водночас стверджуючи, що Україна порушує такий режим - навіть попри те, що сторони не погодили деталі угоди або офіційно не запровадили режим припинення вогню.

Аналітики нагадали про заяву російського міноборони, яке стверджувало, що українські безпілотники завдали удару по нафтоперевантажувальному об’єкту в краснодарському краї після розмови президента США Дональда Трампа з путіним, і спробувало представити український удар як порушення угоди про припинення вогню.

Твердження росії про те, що росія дотримувалася режиму припинення вогню, утримуючись від нанесення ударів по українській енергетичній інфраструктурі, і що Україна порушила режим припинення вогню, є неточними, оскільки росія та Україна ще офіційно не уклали угоду

- вказують в ISW.

На думку експертів, такі заяви рф є спробами скористатися відсутністю ясності щодо деталей припинення вогню, яке вводить кремль.

"Спроба путіна заплутати та маніпулювати тимчасовим припиненням вогню та звинуватити Україну в порушеннях ще до того, як угода набула чинності, є показником того, як путін, ймовірно, використовуватиме будь-які майбутні угоди", - резюмують автори.

Нагадаємо

прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що в ніч на середу українські БПЛА намагалися атакувати російські об’єкти енергетичної інфраструктури, попри домовленість Трампа та путіна припинити такі удари. За його словами, на момент приказу в небі перебувало 7 БПЛА, які були націлені на об'єкти енергетичної інфраструктури України, проте були збити армією рф.

Атака по Дніпропетровщині: в облцентрі виникла пожежа, удару зазнала енергосистема залізниці19.03.25, 07:58 • 17408 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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