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путин вносит путаницу в отношении сроков и деталей прекращения огня, чтобы обвинить Украину – ISW

Киев • УНН

 • 26802 просмотра

путин запутывает детали прекращения огня, пытаясь обвинить Украину в нарушениях еще до вступления соглашения в силу. Это указывает на то, как он будет использовать будущие соглашения.

путин вносит путаницу в отношении сроков и деталей прекращения огня, чтобы обвинить Украину – ISW

российский диктатор владимир путин вносит путаницу в отношении сроков и деталей прекращения огня, пытаясь ложно обвинить Украину в нарушении такого режима еще до того, как соответствующее соглашение вступило в силу. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что кремль пытается представить россию как сторону, которая уже придерживается временного прекращения огня, одновременно утверждая, что Украина нарушает такой режим - даже несмотря на то, что стороны не согласовали детали соглашения или официально не ввели режим прекращения огня.

Аналитики напомнили о заявлении российского минобороны, которое утверждало, что украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперегрузочному объекту в краснодарском крае после разговора президента США Дональда Трампа с путиным, и попыталось представить украинский удар как нарушение соглашения о прекращении огня.

Утверждение россии о том, что россия придерживалась режима прекращения огня, воздерживаясь от нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре, и что Украина нарушила режим прекращения огня, являются неточными, поскольку россия и Украина еще официально не заключили соглашение

- указывают в ISW.

По мнению экспертов, такие заявления рф являются попытками воспользоваться отсутствием ясности относительно деталей прекращения огня, которое вводит кремль.

"Попытка путина запутать и манипулировать временным прекращением огня и обвинить Украину в нарушениях еще до того, как соглашение вступило в силу, является показателем того, как путин, вероятно, будет использовать любые будущие соглашения", - резюмируют авторы.

Напомним

пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что в ночь на среду украинские БПЛА пытались атаковать российские объекты энергетической инфраструктуры, несмотря на договоренность Трампа и путина прекратить такие удары. По его словам, на момент приказа в небе находилось 7 БПЛА, которые были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры Украины, однако были сбиты армией рф.

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Вадим Хлюдзинский

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