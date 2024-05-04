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У Росії в Хабаровську загорівся торговельний центр

У Росії в Хабаровську загорівся торговельний центр

Київ • УНН

 • 25196 перегляди

Торговий центр RemiCity в Хабаровську, Росія, загорівся, його дах горів і утворився видимий стовп диму, що призвело до евакуації близько 270 осіб.

У Хабаровську горить торговий центр "РеміСіті". Їдкий стовп диму від палаючого комплексу видно за кілометри. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Інформацію про пожежу підтвердили в російському управлінні МНС, пишуть медіа.

За даними відомства, спалахнула покрівля торговельного центру. Самостійно з комплексу евакуювалися 270 людей.

Міжнародний день пожежних, День невисоких людей, День відновлення стосунків. Що ще можна відзначити 4 травня04.05.24, 06:03 • 104912 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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