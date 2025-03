Міжнародний день пожежних, День невисоких людей, День відновлення стосунків. Що ще можна відзначити 4 травня

Сьогодні, четвертого травня, у багатьох країнах світу вітають із професійним святом людей, які, ризикуючи своїм життям, ліквідовують загоряння у різноманітних будівлях та на відкритій місцевості, пише УНН.

Міжнародний день пожежних офіційно почали відзначати з 1999 року.

Вважається, що перші спеціалізовані підрозділи для гасіння вогню ще у Стародавньому Римі створив імператор Август. Для оплати роботи пожежників було запроваджено спеціальний податок — 4% з кожного продажу рабів. Вогнища гасили водою з найближчих фонтанів, при цьому використовували відра, насоси, гачки, драбини та мотузки.

В європейських країнах довгий час не існувало централізованої системи протипожежного захисту. Сприйняття наслідків пожеж дещо змінилося після масштабної трагедії 1666 року в Лондоні. Місто палало три дні, в результаті близько 70 тисяч лондонців залишилися без даху над головою. Після цього страхові компанії створили приватні пожежні команди для захисту майна своїх клієнтів. Вони гасили тільки ті будівлі, на яких була спеціальна позначка про страховку.

На початку XX століття на заміну кінним бригадам прийшли пожежні автомобілі, обладнання стало більш стандартизованим, а вогнеборство перетворилося на окрему професію.

З початку повномасштабного російського вторгнення українські пожежники щодня виїжджають на місця влучань російських ракет у житлові будинки, школи, лікарні. Ризикуючи своїм життям, вони витягають людей з вогню, та дістають з-під завалів. Часто стають жертвами повторних підлих обстрілів з боку рф.

Під час виконання свої професійних обов’язків, з початку війни загинуло більше 90 українських рятувальників, майже 350 – отримали поранення.

Своє свято сьогодні відзначають люди невисокого зросту. Подію ще називають - День малих і гордих.

За задумом організаторів, це особливий день, присвячений вшануванню людей з низьким зростом і підкресленню унікальних переваг і перспектив, які вони привносять у наше різноманітне суспільство. Цей день дає можливість маленьким людям відчути свою гордість.

Четверте травня є чудовою нагодою для людей, почуття яких стали прохолодними, замислитися над тим як надати їм новий імпульс.

День відновлення стосунків – це можливість усвідомити труднощі, які можуть виникнути у стосунках, і взяти на себе відповідальність і працювати разом, щоб їх подолати. Це заохочує пари знайти час, щоб побути разом і нагадати один одному про важливість своїх стосунків, сказати про свої почуття. Романтичне побачення, щира розмова чи маленький жест вдячності, комплімент чи допомога – те, що нагадає парі про їхні почуття.

Також сьогодні свято у всіх шанувальників культової космічної саги "Зоряні війни".

Дата святкування обрана не випадково – вважається, що вона пов’язана із цікавим каламбуром, яуий походить з відомої цитати з фільму "May the Force be with you" ("Хай буде з тобою сила"), яку фанати кінострічки інтерпретували по-своєму: "May the fourth be with you" ("4 травня буде з тобою").

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святої мучениці Пелагеї.

За переказом, дівчина ще з юних років вирішила присвятити своє життя служінню Господу, таємно прийняла хрещення та відмовилась виходити заміж за язичника.

За це її схопили, довго катували та стратили.

Іменини четвертого травня святкують Пелагея, Марія, Іван, Кирило.