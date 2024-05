Международный день пожарных, День невысоких людей, День восстановления отношений. Что еще можно отметить 4 мая

Сегодня, четвертого мая, во многих странах мира поздравляют с профессиональным праздником людей, которые, рискуя своей жизнью, ликвидируют возгорания в различных зданиях и на открытой местности, пишет УНН.

Международный день пожарных официально начали отмечать с 1999 года.

Считается, что первые специализированные подразделения для тушения огня еще в Древнем Риме создал император Август. Для оплаты работы пожарных был введен специальный налог - 4% с каждой продажи рабов. Костры тушили водой из ближайших фонтанов, при этом использовали ведра, насосы, крючки, лестницы и веревки.

В европейских странах долгое время не существовало централизованной системы противопожарной защиты. Восприятие последствий пожаров несколько изменилось после масштабной трагедии 1666 года в Лондоне. Город пылал три дня, в результате около 70 тысяч лондонцев остались без крыши над головой. После этого страховые компании создали частные пожарные команды для защиты имущества своих клиентов. Они тушили только те здания, на которых была специальная отметка о страховке.

В начале XX века на замену конным бригадам пришли пожарные автомобили, оборудование стало более стандартизированным, а огнеборство превратилось в отдельную профессию.

С начала полномасштабного российского вторжения украинские пожарные ежедневно выезжают на места попаданий российских ракет в жилые дома, школы, больницы. Рискуя своей жизнью, они вытаскивают людей из огня, и достают из-под завалов. Часто становятся жертвами повторных подлых обстрелов со стороны РФ.

Во время выполнения своих профессиональных обязанностей, с начала войны погибло более 90 украинских спасателей, почти 350 - получили ранения.

Свой праздник сегодня отмечают люди невысокого роста. Событие еще называют - День малых и гордых.

По замыслу организаторов, это особый день, посвященный чествованию людей с низким ростом и подчеркиванию уникальных преимуществ и перспектив, которые они привносят в наше разнообразное общество. Этот день дает возможность маленьким людям почувствовать свою гордость.

Четвертое мая является прекрасной возможностью для людей, чувства которых стали прохладными, задуматься над тем как придать им новый импульс.

День восстановления отношений - это возможность осознать трудности, которые могут возникнуть в отношениях, и взять на себя ответственность и работать вместе, чтобы их преодолеть. Это поощряет пары найти время, чтобы побыть вместе и напомнить друг другу о важности своих отношений, сказать о своих чувствах. Романтическое свидание, искренний разговор или маленький жест благодарности, комплимент или помощь - то, что напомнит паре об их чувствах.

Также сегодня праздник у всех поклонников культовой космической саги "Звездные войны".

Дата празднования выбрана не случайно - считается, что она связана с интересным каламбуром, который происходит из известной цитаты из фильма "May the Force be with you" ("Да будет с тобой сила"), которую фанаты киноленты интерпретировали по-своему: "May the fourth be with you" ("4 мая будет с тобой").

По церковному календарю сегодня День памяти святой мученицы Пелагеи.

По преданию, девушка еще с юных лет решила посвятить свою жизнь служению Господу, тайно приняла крещение и отказалась выходить замуж за язычника.

За это ее схватили, долго пытали и казнили.

Именины четвертого мая празднуют Пелагея, Мария, Иван, Кирилл.