В МИД рассказали чиновникам режима лукашенко, на что они имеют право претендовать
Киев • УНН
МИД Украины отреагировал на заявление белорусского чиновника о претензиях на участие в мирных переговорах по Украине. Министерство напомнило о соучастии Беларуси в агрессии и указало на возможность привлечения к ответственности.
Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление чиновника белорусского внешнеполитического ведомства о том, что Республика Беларусь якобы претендует на «место за столом мирных переговоров», где она стремится получить какие-то «гарантии безопасности». Об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Георгия Тихого, пишет УНН.
Белорусский режим, вопреки части второй статьи 18 Конституции Республики Беларусь, которая акцентирует на том, что «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств», в феврале 2022 года стал соучастником полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину,
Он добавил, что российская федерация, которая использовала территорию своего союзника для вооруженной агрессии против Украины, является на сегодня единственным источником реальных угроз безопасности для Беларуси.
Все, на что имеют право претендовать белорусские чиновники, это справедливое разбирательство в рамках процесса по привлечению агрессора и его приспешников к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины,
Дополнение
Как сообщалось ранее, заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил, что белорусская сторона претендует на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся, а финальные договоренности по урегулированию российско-украинской войны должны учитывать интересы Беларуси.
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