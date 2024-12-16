Прекратите аморальные манипуляции на теме мира и Рождества: в Киеве резко отреагировали на заявления венгерских чиновников

Украина призвала венгерскую сторону прекратить аморальные манипуляции на теме мира и Рождества Христова, воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

"Венгерские чиновники снова заявляют, что якобы способны остановить войну, но эти заявления не соответствуют действительности. В действительности после венгерских "миротворческих" звонков в москву по украинским городам и громадам летят смертоносные ракеты и дроны", - говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что действия венгерской стороны еще более отдалены от миротворчества, чем ее заявления. Венгрия последовательно призывает оставить Украину, которая защищается от российской геноцидной агрессии, без оружия для самозащиты, препятствует финансированию усиления обороноспособности Украины, повышению санкционного давления против агрессора и другим критически важным решениям. Все это не имеет ничего общего со стремлением восстановить мир.

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"Призываем венгерскую сторону прекратить аморальные манипуляции на теме мира и Рождества Христова, воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, которые подрывают совместные усилия по восстановлению справедливого мира.

На пути мира стоит только россия и ее одержимый войной диктатор. Украина стремится к миру на своей земле как никто другой в мире", - говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что именно на достижение справедливого и устойчивого мира направлены совместные усилия нашего государства и его партнеров.

"Украина всегда придерживается принципов честного диалога и взаимного уважения. Мы продолжим конструктивные контакты с нашими партнерами, которые искренне стремятся к завершению войны, а не поражению Украины", - резюмировали в ведомстве.

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