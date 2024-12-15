Беспрецедентный жест в дипломатии: Сийярто заявил, что Киев отказался от телефонных переговоров с Орбаном

Официальный Киев отклонил запрос на разговор венгерского премьера Виктора Орбана с Владимиром Зеленским "жестом абсолютно беспрецедентным в дипломатии". Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает УНН со ссылкой на Veol.

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По словам Сийярто, после разговора Орбана с российским диктатором путиным он проинформировал министра иностранных дел Украины и руководителя Офиса президента Украины с просьбой разрешить телефонный разговор премьера Венгрии с Президентом Украины.

Однако официальный Киев "жестом абсолютно беспрецедентным в дипломатии", "отказался от этого в несколько натянутой, культурной форме".

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Кроме того, глава МИД Венгрии отметил, что его страна сделала больше для мирного урегулирования войны в Украине, чем большинство других.

"Мало какая страна сделала больше для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, чем Венгрия", - сказал Сийярто.

Сийярто отметил, что позиция Венгрии, которая остается неизменной, заключается в том, что эта война не имеет решения на поле боя, а приносит только жертвы, страдания и дальнейшие разрушения.

"Тот факт, что миллионы людей погибли, что поставки оружия не изменили баланс сил или реальность, что россия движется вперед, что российская армия постоянно оккупирует все новые и новые территории, также никому не открыл глаза", - добавил он.

Он подчеркнул, что единственное решение возможно только за столом переговоров: "Мы должны начать переговоры, но для достижения мира необходимо объявить прекращение огня".

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