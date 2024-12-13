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рф использовала заявление Орбана о "рождественском перемирии" для удара по украинской энергетике - ОП

рф использовала заявление Орбана о "рождественском перемирии" для удара по украинской энергетике - ОП

Киев  •  УНН

 • 8115 просмотра

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Офис президента Украины заявил, что предложение Орбана о "рождественском перемирии" было пиар-ходом. Венгерский премьер не имел полномочий для переговоров, а россия использовала это для подготовки новых атак.

В Офисе президента Украины прокомментировали заявления венгерского премьера Виктора Орбана о "рождественском перемирии", отметив, что его предложение стало пиар-ходом, который использовала россия для маскировки подготовки ракетного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сказал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в ответ на запрос BBC Украина, передает УНН

В Офисе президента Украины отметили, что Венгрия не предупредила Украину о своих переговорах с путиным и не согласовывала свои действия с Киевом. По словам Литвина, Орбан не получал от Украины никаких полномочий для ведения переговоров.

Он добавил, что пиар-акция Орбана была использована москвой, чтобы прикрыть подготовку к новой ракетной атаке по нашей энергетической инфраструктуре. Российские ракеты даже снова приблизились к границам ЕС.

Литвин подчеркнул, что Орбан, сосредотачиваясь на пиаре, фактически помог россии подготовить новую атаку на Украину. В результате последних обстрелов многие украинцы остались без электричества, и сейчас продолжаются работы по восстановлению энергетической инфраструктуры.

"Украина постоянно работает со всеми партнерами, чтобы скоординировать усилия по давлению на россию и обеспечению реального мира с надежными гарантиями", - добавил Литвин, подчеркнув важность мира через силу.

Ранее

Орбан заявил, что предложил Украине "рождественское перемирие" и обмен пленными, но, по словам Офиса президента, Украина не была проинформирована о таких инициативах. В Офисе президента добавили, что переговоры об обмене пленными продолжаются уже две недели и не касаются заявлений Орбана. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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