рф использовала заявление Орбана о "рождественском перемирии" для удара по украинской энергетике - ОП

В Офисе президента Украины прокомментировали заявления венгерского премьера Виктора Орбана о "рождественском перемирии", отметив, что его предложение стало пиар-ходом, который использовала россия для маскировки подготовки ракетного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сказал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в ответ на запрос BBC Украина, передает УНН.

В Офисе президента Украины отметили, что Венгрия не предупредила Украину о своих переговорах с путиным и не согласовывала свои действия с Киевом. По словам Литвина, Орбан не получал от Украины никаких полномочий для ведения переговоров.

Он добавил, что пиар-акция Орбана была использована москвой, чтобы прикрыть подготовку к новой ракетной атаке по нашей энергетической инфраструктуре. Российские ракеты даже снова приблизились к границам ЕС.

Литвин подчеркнул, что Орбан, сосредотачиваясь на пиаре, фактически помог россии подготовить новую атаку на Украину. В результате последних обстрелов многие украинцы остались без электричества, и сейчас продолжаются работы по восстановлению энергетической инфраструктуры.

"Украина постоянно работает со всеми партнерами, чтобы скоординировать усилия по давлению на россию и обеспечению реального мира с надежными гарантиями", - добавил Литвин, подчеркнув важность мира через силу.

Ранее

Орбан заявил, что предложил Украине "рождественское перемирие" и обмен пленными, но, по словам Офиса президента, Украина не была проинформирована о таких инициативах. В Офисе президента добавили, что переговоры об обмене пленными продолжаются уже две недели и не касаются заявлений Орбана.