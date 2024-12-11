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Венгрия предлагала Украине "рождественское перемирие" с рф и обмен пленными - Орбан

Венгрия предлагала Украине "рождественское перемирие" с рф и обмен пленными - Орбан

Киев  •  УНН

 • 8813 просмотра

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Венгрия предложила Украине "рождественское прекращение огня" с рф и масштабный обмен пленными. Однако, по словам Орбана, Зеленский "явно отверг" предложение

Венгрия предлагала Украине "рождественское прекращение огня" с рф, а также масштабный обмен пленными. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и добавил, что "Зеленский это явно отверг", передает УНН.

"В конце венгерского председательства в ЕС мы предприняли новые усилия для мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Обидно, что президент Зеленский сегодня это явно отверг и исключил. Мы сделали все, что могли!" - написал Орбан в соцсети Х.

Так премьер Венгрии ответил на иронию Президента Украины относительно разговора с путиным.

Отметим, что ни представители Офиса Президента, ни сам Зеленский заявление Орбана относительно "рождественского перемирия" не комментировали.

Ранее

Сегодня стало известно, что российской диктатор владимир путин поговорил по телефону с премьером Венгрии Виктором Орбаном, речь шла, в частности, об Украине.

Орбан заявил о самых опасных неделях войны между россией и Украиной11 дек. 2024, 14:03 • 14696 просмотров

В свою очередь Зеленский заявил, что "мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика