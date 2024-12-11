Венгрия предлагала Украине "рождественское перемирие" с рф и обмен пленными - Орбан
Киев • УНН
Венгрия предложила Украине "рождественское прекращение огня" с рф и масштабный обмен пленными. Однако, по словам Орбана, Зеленский "явно отверг" предложение
Венгрия предлагала Украине "рождественское прекращение огня" с рф, а также масштабный обмен пленными. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и добавил, что "Зеленский это явно отверг", передает УНН.
"В конце венгерского председательства в ЕС мы предприняли новые усилия для мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Обидно, что президент Зеленский сегодня это явно отверг и исключил. Мы сделали все, что могли!" - написал Орбан в соцсети Х.
Так премьер Венгрии ответил на иронию Президента Украины относительно разговора с путиным.
Отметим, что ни представители Офиса Президента, ни сам Зеленский заявление Орбана относительно "рождественского перемирия" не комментировали.
Ранее
Сегодня стало известно, что российской диктатор владимир путин поговорил по телефону с премьером Венгрии Виктором Орбаном, речь шла, в частности, об Украине.
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В свою очередь Зеленский заявил, что "мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".