Орбан заявил о самых опасных неделях войны между россией и Украиной
Киев • УНН
Премьер Венгрии Орбан провел часовой телефонный разговор с путиным по ситуации в Украине. Он заявил о «опасных неделях войны» и намерениях Венгрии добиваться прекращения огня дипломатическим путем.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас продолжаются "наиболее опасные недели войны между россией и Украиной". Об этом пишет УНН со ссылкой на его обращение в X.
В своем посте Орбан сообщил, что утром провел часовой телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. По словам Орбана, Венгрия делает все возможное, чтобы дипломатическими путями добиться прекращения огня и начала мирных переговоров.
"Это наиболее опасные недели войны между россией и Украиной. Мы предпринимаем все возможные дипломатические шаги, чтобы поддержать прекращение огня и мирные переговоры", - отметил венгерский премьер
Детали его переговоров с путиным пока остаются неизвестными.
Как писал УНН ранее, путин обсудил с Орбаном дальнейшее развитие взаимовыгодных энергетических проектов, а также поделился мнением относительно "линии Киева", которая, по его словам, делает невозможным урегулирование конфликта.
Орбан, в свою очередь, выразил заинтересованность в содействии дипломатическому решению "украинского кризиса".
Кроме этого, они обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, в частности события в Сирии.