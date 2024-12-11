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Орбан заявил о самых опасных неделях войны между россией и Украиной

Орбан заявил о самых опасных неделях войны между россией и Украиной

Киев  •  УНН

 • 4399 просмотра

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Премьер Венгрии Орбан провел часовой телефонный разговор с путиным по ситуации в Украине. Он заявил о «опасных неделях войны» и намерениях Венгрии добиваться прекращения огня дипломатическим путем.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас продолжаются "наиболее опасные недели войны между россией и Украиной". Об этом пишет УНН со ссылкой на его обращение в X. 

В своем посте Орбан сообщил, что утром провел часовой телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. По словам Орбана, Венгрия делает все возможное, чтобы дипломатическими путями добиться прекращения огня и начала мирных переговоров.

"Это наиболее опасные недели войны между россией и Украиной. Мы предпринимаем все возможные дипломатические шаги, чтобы поддержать прекращение огня и мирные переговоры", - отметил венгерский премьер

Детали его переговоров с путиным пока остаются неизвестными.

Как писал УНН ранее, путин обсудил с Орбаном дальнейшее развитие взаимовыгодных энергетических проектов, а также поделился мнением относительно "линии Киева", которая, по его словам, делает невозможным урегулирование конфликта.

Орбан, в свою очередь, выразил заинтересованность в содействии дипломатическому решению "украинского кризиса".

Кроме этого, они обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, в частности события в Сирии.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
siriyaСирия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
viktor-orbanВиктор Орбан