На фронте произошло 226 боестолкновений: на Покровском направлении россияне 46 раз пытались прорвать оборону ВСУ - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 226 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 16.12.2024, передает УНН.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 24 авиационных ударов, применив 30 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 570 дронов-камикадзе и осуществили более 3700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили.

На Купянском направлении противник три раза проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеровки, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники отбили все атаки противника.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка, Новоплатоновка, Новосергиевка, Макеевка, Терны, в Серебрянском лесу, и в направлении Чернещины. Все боестолкновения уже завершились.

На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьино, Спирного и Северска. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боестолкновений вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек, которые успешно отбили наши воины.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 46 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленевка, Песчаное и Украинка. До сих пор продолжается восемь боестолкновений.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено более 320 оккупантов, 114 из них - безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники и одна зенитная установка противника.

На Кураховском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное, десять боестолкновений - продолжаются.

На Времовском направлении захватчики осуществили 22 наступательных действия неподалеку Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено более 86 оккупантов, 33 из них - безвозвратно. Также уничтожено пять единиц автомобильной техники противника, два танка, две боевые машины пехоты, одну багги. Также значительно поврежден один танк и одна боевая бронированная машина.

На Ореховском направлениях противник четыре раза атаковал в районе Новоандреевки. Авиационные удары НАРами подверглись Новоандреевка, Лобково, Железнодорожное, Гуляй Поле, Новополь.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник в течение суток провел 72 штурма позиций украинских подразделений, пять боестолкновений до сих пор продолжается. Враг нанес 6 авиаударов 12 КАБами, совершил 293 обстрела.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Оккупанты все еще накапливают резервы возле Часового Яра, чтобы возобновить активные действия