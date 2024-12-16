Оккупанты все еще накапливают резервы возле Часового Яра, чтобы возобновить активные действия
Киев • УНН
Российские войска накапливают резервы и готовятся к возобновлению активных боевых действий возле Часового Яра. Сейчас там происходят боевые действия, но с меньшей интенсивностью по сравнению с другими направлениями.
Возле Часового Яра в Донецкой области российские оккупанты все еще накапливают резервы, собираются с силами для того, чтобы возобновить активные боевые действия. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.
Бобовникова прокомментировала ситуацию возле Часового Яра.
«Враг все еще не проводит активных штурмовых действий. Там каждый день происходят боевые действия, штурмы идут, однако не с такой активностью, как на других направлениях. Враг все еще накапливает резервы, собирается с силами для того, чтобы возобновить активные боевые действия», - сказала Бобовникова.
Дополнение
3 декабря Бобовникова сообщала, что возле Часового Яра в Донецкой области российские оккупанты накапливают свои ресурсы, личный состав и технику.