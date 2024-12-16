Оккупанты все еще накапливают резервы возле Часового Яра, чтобы возобновить активные действия

ukenru
"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
14:32 • 55698 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 105449 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 109782 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 115911 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 134924 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 126196 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 158738 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150138 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155642 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163770 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 74779 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 100488 просмотра
песков отказался комментировать потери северокорейских военных на Курщине

песков отказался комментировать потери северокорейских военных на Курщине

 • 22136 просмотра
Сийярто снова спас патриарха рпц кирилла от санкций ЕС

Сийярто снова спас патриарха рпц кирилла от санкций ЕС

14:49 • 25519 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

15:01 • 34536 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 122732 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 134921 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 146018 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 150312 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 153858 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

15:01 • 34536 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 100488 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 74779 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

 • 105495 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

 • 102531 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Оккупанты все еще накапливают резервы возле Часового Яра, чтобы возобновить активные действия

Оккупанты все еще накапливают резервы возле Часового Яра, чтобы возобновить активные действия

Киев  •  УНН

 • 1313 просмотра

Read in English

Российские войска накапливают резервы и готовятся к возобновлению активных боевых действий возле Часового Яра. Сейчас там происходят боевые действия, но с меньшей интенсивностью по сравнению с другими направлениями.

Возле Часового Яра в Донецкой области российские оккупанты все еще накапливают резервы, собираются с силами для того, чтобы возобновить активные боевые действия. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.

Бобовникова прокомментировала ситуацию возле Часового Яра.

«Враг все еще не проводит активных штурмовых действий. Там каждый день происходят боевые действия, штурмы идут, однако не с такой активностью, как на других направлениях. Враг все еще накапливает резервы, собирается с силами для того, чтобы возобновить активные боевые действия», - сказала Бобовникова.

Дополнение

3 декабря Бобовникова сообщала, что возле Часового Яра в Донецкой области российские оккупанты накапливают свои ресурсы, личный состав и технику. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
chasiv-yarЧасов Яр
luhanskЛуганск
donetskДонецк