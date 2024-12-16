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Пентагон подтвердил, что КНДР несет потери в курской области

Пентагон подтвердил, что КНДР несет потери в курской области

Киев  •  УНН

 • 3064 просмотра

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Представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил потери военных КНДР в боях в курской области рф. Точное количество погибших и раненых северокорейцев пока неизвестно.

Официальный представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер подтвердил гибель военных Северной Кореи в боях в Курской области рф. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Мы считаем, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курске... у нас есть свидетельства того, что они понесли потери, как убитых, так и раненых,

- заявил Райдер.

По словам спикера, он не располагает детальной информацией о количестве потерь со стороны Северной Кореи.

Напомним

Президент Украины сообщил о потерях северокорейских солдат, которые воюют на стороне рф. По его словам, россияне пытаются скрыть реальные потери корейцев в боевых действиях.

россияне и войска КНДР не могут эффективно сотрудничать из-за языкового барьера - ISW16 дек. 2024, 02:12 • 16678 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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