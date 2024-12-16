Пентагон подтвердил, что КНДР несет потери в курской области
Киев • УНН
Представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил потери военных КНДР в боях в курской области рф. Точное количество погибших и раненых северокорейцев пока неизвестно.
Официальный представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер подтвердил гибель военных Северной Кореи в боях в Курской области рф. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Мы считаем, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курске... у нас есть свидетельства того, что они понесли потери, как убитых, так и раненых,
По словам спикера, он не располагает детальной информацией о количестве потерь со стороны Северной Кореи.
Напомним
Президент Украины сообщил о потерях северокорейских солдат, которые воюют на стороне рф. По его словам, россияне пытаются скрыть реальные потери корейцев в боевых действиях.
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