Дело экс-главы Счетной палаты направлено на новое апелляционное рассмотрение - САП
Киев • УНН
Кассационный уголовный суд ВС отменил постановление Апелляционной палаты ВАКС по делу о незаконном завладении квартирой. Дело экс-главы Счетной палаты и двух других лиц направлено на новое апелляционное рассмотрение.
На новое апелляционное рассмотрение направлено дело в отношении бывшего председателя Счетной палаты, члена палаты и ее племянника. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.
В частности, Кассационный уголовный суд Верховного Суда частично удовлетворил кассационную жалобу прокурора САП, отменил постановление Апелляционной палаты ВАКС и направил дело на новое рассмотрение в Апелляционную палату ВАКС,
САП отмечает, что в ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств, подтверждающих, что указанные лица путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору завладели государственным имуществом, а именно квартирой стоимостью почти 1,4 млн грн (цены по состоянию на конец 2013 года).
Приговором ВАКС от 6 апреля 2023 года экс-глава и член Счетной палаты и ее племянник признаны невиновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины, в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного преступления.
Апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений.
Не соглашаясь с указанными решениями судей, прокурор САП обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд.
Напомним
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