Первое судно с зерном вышло из одесского порта - министр

Цитата

"Первое украинское судно-зерновоз с начала российской агрессии покинуло порт. Благодаря поддержке всех наших стран-партнеров и ООН мы смогли полностью реализовать соглашение, подписанное в Стамбуле. Нам важно быть одним из гарантов мировой продовольственной безопасности", - написал Кубраков в Twitter.

Prevent world famine together with @UN, @EU_Commission, #G7. The first ship left the Odesa port since 24.02.2022 pic.twitter.com/Nin8nSV8LM

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 1, 2022

Детали

Это корабль Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Его выход был запланирован из порта "Одесса" 1 августа. Он везет кукурузу в Ливан.

"Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. тоннами украинской кукурузы", - указали в министерстве.

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.