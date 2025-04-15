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Война россии против Украины продолжается по сценарию путина - CNN

Киев • УНН

 • 30878 просмотра

По мнению обозревателя CNN, атака на Сумы показала, что дипломатия США не дала плодов. путин затягивает время, полагая, что Трамп заинтересован в легкой победе.

Война россии против Украины продолжается по сценарию путина - CNN

Война россии против Украины происходит по плану российского диктатора владимира путина. Об этом говорится в материале международного обозревателя CNN Ника Пейтона Волша, сообщает УНН.

Детали

Он указывает, что недавняя атака россиян по Сумам подчеркнула, "насколько мало плодов принесла неустанная дипломатия Белого дома". В этом контексте автор напомнил о реакции президента США Дональда Трампа на трагедию.

Трамп делал подобные комментарии раньше – упрекая москву за ее нападение на гражданское население Украины, в то же время выражая большую грусть из-за трагедии войны в целом, а не гнев из-за конкретных массовых убийств кремля - например, девятерых детей на детской площадке в Кривом Роге днями ранее

- говорится в статье.

Отмечается, что американские и российские дипломаты сейчас находятся "на карусели очевидного замысла москвы, где многие пути оставляют мизерные шансы на реальный прогресс".

Почему путин затягивает время? Потому что он считает, что Трамп ... заинтересован в легкой победе, а не в сложном компромиссе. путин также явно верит, что этим летом он сможет одержать ощутимую победу на передовой, которая изменит динамику переговоров

- размышляет журналист.

Трамп снова обвинил Зеленского и Байдена в войне в Украине 14.04.25, 17:54 • 24178 просмотров

По его мнению, лето для Украины "будет очень тяжелым".

"москва вложила все в войну, в которой она просто не может себе позволить ничего, кроме победы. Сейчас она не видит выгоды в заключении соглашения о замороженной линии фронта. ... Кажется, что путин не готов предложить даже частичную паузу, поскольку он считает, что Трамп беспомощен и не накажет его эффективно за отказ от этой паузы", - резюмирует автор.

Напомним

Президент США Дональд Трамп назвал российскую атаку на Сумы "ужасной вещью" и добавил, что кремль "совершил ошибку". Оценивая в целом ситуацию, он раскритиковал сам факт развязывания войны в Украине. По его словам, если бы он оставался президентом США, вторжение рф не произошло бы.

Трамп подтвердил, что установил дедлайн путину по завершению войны, но сроки не назвал14.04.25, 20:27 • 10998 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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