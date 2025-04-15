Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

Війна росії проти України відбувається за планом російського диктатора володимира путіна. Про це йдеться у матеріалі міжнародного оглядача CNN Ніка Пейтона Волша, повідомляє УНН.

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Він вказує, що нещодавня атака росіян по Сумах підкреслив, "наскільки мало плодів принесла невпинна дипломатія Білого дому". В цьому контексті автор нагадав про реакцію президента США Дональда Трампа на трагедію.

Трамп робив подібні коментарі раніше – дорікаючи москві за її напад на цивільне населення України, водночас висловлюючи більший сум через трагедію війни загалом, а не гнів через конкретні масові вбивства кремля - наприклад, дев’ятьох дітей на дитячому майданчику в Кривому Розі днями раніше - йдеться у статті.

Зазначається, що американські та російські дипломати зараз перебувають "на каруселі очевидного задуму москви, де багато шляхів залишають мізерні шанси на реальний прогрес".

Чому путін затягує час? Тому що він вважає, що Трамп ... зацікавлений у легкій перемозі, а не в складному компромісі. путін також явно вірить, що цього літа він зможе здобути відчутну перемогу на передовій, яка змінить динаміку переговорів - розмірковує журналіст.

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На його думку, літо для України "буде дуже важким".

"москва вклала все у війну, в якій вона просто не може собі дозволити нічого, крім перемоги. Зараз вона не бачить вигоди в укладенні угоди щодо замороженої лінії фронту. ... Здається, що путін не готовий запропонувати навіть часткову паузу, оскільки він вважає, що Трамп безпомічний і не каратиме його ефективно за відмову від цієї паузи", - резюмує автор.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп назвав російську атаку на Суми "жахливою річчю" та додав, що кремль "зробив помилку". Оцінюючи загалом ситуацію, він розкритикував сам факт розв'язання війни в Україні. За його словами, якби він залишався президентом США, вторгнення рф не відбулося б.

Трамп підтвердив, що встановив дедлайн путіну щодо завершення війни, але терміни не назвав