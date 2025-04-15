В Конгресс США внесли законопроект о поддержке Украины и санкциях против рф - Reuters

Демократы в Палате представителей Конгресса США внесли законопроект по поддержке Украины в войне с россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что документ призван обеспечить финансирование безопасности и восстановления Украины и ввести строгие санкции против россии. Издание напоминает, что законопроект был подан через две недели после того, как республиканцы и демократы в Сенате ввели жесткие санкции, которые будут наложены на россию, если она откажется участвовать в "добросовестных мирных переговорах с Украиной".

Усилия в Конгрессе отражают растущую обеспокоенность законодателей от обеих партий относительно судьбы Украины, поскольку президент-республиканец Дональд Трамп занял более примирительную позицию в отношении москвы после начала своего второго срока 20 января - говорится в статье.

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Ожидается, что отдельные части законопроекта появятся в любом окончательном широком пакете по Украине, даже если он не найдет поддержки в Палате представителей, где большинство составляют республиканцы.

"Законопроект Палаты представителей состоит из трех разделов. ... Первый подтверждает поддержку Украины и НАТО и предусматривает меры по помощи Украине в восстановлении. ... Второй предусматривает помощь Киеву в безопасности, включая прямые займы и военное финансирование, а третий вводит жесткие санкции и экспортный контроль против россии, в частности в отношении финансовых учреждений, нефтяной и горной промышленности и российских чиновников", - отмечает издание.

Напомним

Европейский Союз работает над 17-м пакетом санкций против россии, который будет включать ограничения против "теневого флота". Об этом заявила Кая Каллас, подчеркнув важность усиления давления на РФ.

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