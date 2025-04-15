В Конгресс США внесли законопроект о поддержке Украины и санкциях против рф - Reuters

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения
11:16 • 12633 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 11080 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 16810 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 26394 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 57370 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 55015 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 32841 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59325 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 106137 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 164100 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
5.1м/с
56%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 48711 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 40342 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 43005 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 44010 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 18091 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 12633 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 45284 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 57370 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 55015 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 164100 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 18979 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 20012 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 21730 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 23728 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 26398 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

В Конгресс США внесли законопроект о поддержке Украины и санкциях против рф - Reuters

Киев • УНН

 • 32596 просмотра

Демократы в Палате представителей Конгресса США предложили законопроект для финансирования Украины и введения санкций против россии. Документ содержит три раздела: поддержка, безопасность и санкции.

В Конгресс США внесли законопроект о поддержке Украины и санкциях против рф - Reuters

Демократы в Палате представителей Конгресса США внесли законопроект по поддержке Украины в войне с россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что документ призван обеспечить финансирование безопасности и восстановления Украины и ввести строгие санкции против россии. Издание напоминает, что законопроект был подан через две недели после того, как республиканцы и демократы в Сенате ввели жесткие санкции, которые будут наложены на россию, если она откажется участвовать в "добросовестных мирных переговорах с Украиной".

Усилия в Конгрессе отражают растущую обеспокоенность законодателей от обеих партий относительно судьбы Украины, поскольку президент-республиканец Дональд Трамп занял более примирительную позицию в отношении москвы после начала своего второго срока 20 января

- говорится в статье.

Украина передала США все предложения по соглашению о полезных ископаемых - Стефанишина14.04.25, 13:31 • 4478 просмотров

Ожидается, что отдельные части законопроекта появятся в любом окончательном широком пакете по Украине, даже если он не найдет поддержки в Палате представителей, где большинство составляют республиканцы.

"Законопроект Палаты представителей состоит из трех разделов. ... Первый подтверждает поддержку Украины и НАТО и предусматривает меры по помощи Украине в восстановлении. ... Второй предусматривает помощь Киеву в безопасности, включая прямые займы и военное финансирование, а третий вводит жесткие санкции и экспортный контроль против россии, в частности в отношении финансовых учреждений, нефтяной и горной промышленности и российских чиновников", - отмечает издание.

Напомним

Европейский Союз работает над 17-м пакетом санкций против россии, который будет включать ограничения против "теневого флота". Об этом заявила Кая Каллас, подчеркнув важность усиления давления на РФ.

Ермак обратился к G7: российский террор не остановить словами – нужны санкции, давление и оружие15.04.25, 00:02 • 3214 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.81
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,580.79