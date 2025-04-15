Ермак обратился к G7: российский террор не остановить словами – нужны санкции, давление и оружие
Киев • УНН
Андрей Ермак призвал страны G7 усилить давление на россию из-за недавних ударов по Сумам и Кривому Рогу. Он отметил необходимость усиления санкций и оборонной помощи Украине.
Ермак призвал страны G7 к решительным действиям для остановки российской агрессии. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Во время видеовстречи с советниками по национальной безопасности стран "Группы семи" руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выступил с призывом к усилению давления на террористическую страну, чтобы заставить ее прекратить войну и обеспечить справедливый мир. К разговору присоединились также заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква и советник руководителя Дарья Заривна.
Ермак проинформировал международных партнеров о последствиях недавних ударов агрессора. В частности, в результате ракетной атаки по Сумам в Вербное воскресенье погибли 34 человека, а более сотни получили ранения. Еще один удар, по Кривому Рогу 4 апреля, унес жизни 19 человек, среди которых – 9 детей.
Они используют террор как сообщение. Понятно, что они хотят продолжать эту войну. Неважно, что они вам говорят. Они снова и снова будут пытаться завоевать Украину. И таких попыток теракта будет больше. Имея дело с россиянами, мы должны помнить, что они безжалостны. Не ищите доброй воли – не найдете
В завершение Ермак поблагодарил за поддержку и призвал страны G7 не медлить с решениями относительно дальнейших ограничений против рф, усиления оборонной помощи Украине и ускорения евроинтеграционных процессов.
Чтобы достичь настоящего прекращения огня и длительного мира, нам нужно принудить их, а не просить. Есть один путь – более разрушительные санкции против россии, усиление политического давления, больше оборонной помощи Украине и ее быстрое вступление в ЕС. Другие пути дадут россии возможность имитировать мирный процесс, затягивая войну
Напомним
Недавно Президент Украины подчеркнул, что война с рф не является локальным конфликтом, а угрожает всему миру. Поэтому он призвал поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.
Зеленский резко осудил удар рф по Сумах в Вербное воскресенье: "абсолютно отбитая сволочь"13.04.25, 20:41 • 4488 просмотров