Ермак обратился к G7: российский террор не остановить словами – нужны санкции, давление и оружие

Ермак призвал страны G7 к решительным действиям для остановки российской агрессии. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Во время видеовстречи с советниками по национальной безопасности стран "Группы семи" руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выступил с призывом к усилению давления на террористическую страну, чтобы заставить ее прекратить войну и обеспечить справедливый мир. К разговору присоединились также заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква и советник руководителя Дарья Заривна.

Ермак проинформировал международных партнеров о последствиях недавних ударов агрессора. В частности, в результате ракетной атаки по Сумам в Вербное воскресенье погибли 34 человека, а более сотни получили ранения. Еще один удар, по Кривому Рогу 4 апреля, унес жизни 19 человек, среди которых – 9 детей.

Они используют террор как сообщение. Понятно, что они хотят продолжать эту войну. Неважно, что они вам говорят. Они снова и снова будут пытаться завоевать Украину. И таких попыток теракта будет больше. Имея дело с россиянами, мы должны помнить, что они безжалостны. Не ищите доброй воли – не найдете

В завершение Ермак поблагодарил за поддержку и призвал страны G7 не медлить с решениями относительно дальнейших ограничений против рф, усиления оборонной помощи Украине и ускорения евроинтеграционных процессов.

Чтобы достичь настоящего прекращения огня и длительного мира, нам нужно принудить их, а не просить. Есть один путь – более разрушительные санкции против россии, усиление политического давления, больше оборонной помощи Украине и ее быстрое вступление в ЕС. Другие пути дадут россии возможность имитировать мирный процесс, затягивая войну