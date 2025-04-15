Єрмак звернувся до G7: російський терор не зупинити словами - потрібні санкції, тиск і зброя

Єрмак закликав країни G7 до рішучих дій для зупинення російської агресії. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Під час відеозустрічі з радниками з національної безпеки країн "Групи семи" керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак виступив із закликом до посилення тиску на терористичну країну, аби змусити її припинити війну та забезпечити справедливий мир. До розмови долучилися також заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква та радниця керівника Дарія Зарівна.

Єрмак поінформував міжнародних партнерів про наслідки нещодавніх ударів агресора. Зокрема, внаслідок ракетної атаки по Сумах у Вербну неділю загинуло 34 людини, а понад сотня отримала поранення. Ще один удар, по Кривому Рогу 4 квітня забрав життя 19 людей, серед яких – 9 дітей.

Вони використовують терор як повідомлення. Зрозуміло, що вони хочуть продовжувати цю війну. Неважливо, що вони вам кажуть. Вони знову й знову намагатимуться завоювати Україну. І таких спроб теракту буде більше. Маючи справу з росіянами, ми повинні пам’ятати, що вони безжальні. Не шукайте доброї волі – не знайдете - наголосив Єрмак.

У завершенні Єрмак подякував за підтримку та закликав країни G7 не зволікати з рішеннями щодо подальших обмежень проти рф, посилення оборонної допомоги Україні та пришвидшення євроінтеграційних процесів.

Щоб досягти справжнього припинення вогню й тривалого миру, нам потрібно примусити їх, а не просити. Є один шлях – більш руйнівні санкції проти росії, посилення політичного тиску, більше оборонної допомоги Україні та її швидкий вступ до ЄС. Інші шляхи дадуть росії змогу імітувати мирний процес, затягуючи війну - додав Єрмак.

Нагадаємо

Нещодавно Президент України наголосив, що війна з рф не є локальним конфліктом, а загрожує всьому світу. Тому він закликав підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

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