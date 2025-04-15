Єрмак звернувся до G7: російський терор не зупинити словами - потрібні санкції, тиск і зброя

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 12725 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 48590 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 30176 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 35178 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 43388 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 81515 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 74953 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34954 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60218 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108573 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 59409 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 75454 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 41102 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 21273 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 15425 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 48591 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 75704 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 81515 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 74953 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 177404 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 41306 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 25890 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 27160 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 28745 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 31183 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Єрмак звернувся до G7: російський терор не зупинити словами - потрібні санкції, тиск і зброя

Київ • УНН

 • 3258 перегляди

Андрій Єрмак закликав країни G7 посилити тиск на росію через нещодавні удари по Сумах і Кривому Рогу. Він наголосив на необхідності посилення санкцій та оборонної допомоги Україні.

Єрмак звернувся до G7: російський терор не зупинити словами - потрібні санкції, тиск і зброя

Єрмак закликав країни G7 до рішучих дій для зупинення російської агресії. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Під час відеозустрічі з радниками з національної безпеки країн "Групи семи" керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак виступив із закликом до посилення тиску на терористичну країну, аби змусити її припинити війну та забезпечити справедливий мир. До розмови долучилися також заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква та радниця керівника Дарія Зарівна.

Єрмак поінформував міжнародних партнерів про наслідки нещодавніх ударів агресора. Зокрема, внаслідок ракетної атаки по Сумах у Вербну неділю загинуло 34 людини, а понад сотня отримала поранення. Ще один удар, по Кривому Рогу 4 квітня забрав життя 19 людей, серед яких – 9 дітей.

Вони використовують терор як повідомлення. Зрозуміло, що вони хочуть продовжувати цю війну. Неважливо, що вони вам кажуть. Вони знову й знову намагатимуться завоювати Україну. І таких спроб теракту буде більше. Маючи справу з росіянами, ми повинні пам’ятати, що вони безжальні. Не шукайте доброї волі – не знайдете 

- наголосив Єрмак.

У завершенні Єрмак подякував за підтримку та закликав країни G7 не зволікати з рішеннями щодо подальших обмежень проти рф, посилення оборонної допомоги Україні та пришвидшення євроінтеграційних процесів.

Щоб досягти справжнього припинення вогню й тривалого миру, нам потрібно примусити їх, а не просити. Є один шлях – більш руйнівні санкції проти росії, посилення політичного тиску, більше оборонної допомоги Україні та її швидкий вступ до ЄС. Інші шляхи дадуть росії змогу імітувати мирний процес, затягуючи війну

- додав Єрмак.

Нагадаємо

Нещодавно Президент України наголосив, що війна з рф не є локальним конфліктом, а загрожує всьому світу. Тому він закликав підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"13.04.25, 20:41 • 4490 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77