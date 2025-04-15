У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters
Київ • УНН
Демократи у Палаті представників Конгресу США запропонували законопроєкт для фінансування України та запровадження санкцій проти росії. Документ містить три розділи: підтримка, безпека та санкції.
Демократи у Палаті представників Конгресу США внесли законопроєкт щодо підтримки України у війні з росією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназвані джерела, інформує УНН.
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Зазначається, що документ покликаний забезпечити фінансування безпеки та відновлення України та запровадити суворі санкції проти росії. Видання нагадує, що законопроєкт було подано через два тижні після того, як республіканці та демократи в Сенаті запровадили жорсткі санкції, які будуть накладені на росію, якщо вона відмовиться брати участь у "добросовісних мирних переговорах з Україною".
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Очікується, що окремі частини законопроєкту з’являться в будь-якому остаточному широкому пакеті щодо України, навіть якщо він не знайде підтримки в Палаті представників, де більшість становлять республіканці.
"Законопроєкт Палати представників складається з трьох розділів. ... Перший підтверджує підтримку України та НАТО та передбачає заходи щодо допомоги Україні у відбудові. ... Другий передбачає допомогу Києву в безпеці, включаючи прямі позики та військове фінансування, а третій запроваджує жорсткі санкції та експортний контроль проти росії, зокрема щодо фінансових установ, нафтової та гірничої промисловості та російських чиновників", - зазначає видання.
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