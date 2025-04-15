У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

Демократи у Палаті представників Конгресу США внесли законопроєкт щодо підтримки України у війні з росією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназвані джерела, інформує УНН.

Зазначається, що документ покликаний забезпечити фінансування безпеки та відновлення України та запровадити суворі санкції проти росії. Видання нагадує, що законопроєкт було подано через два тижні після того, як республіканці та демократи в Сенаті запровадили жорсткі санкції, які будуть накладені на росію, якщо вона відмовиться брати участь у "добросовісних мирних переговорах з Україною".

Зусилля в Конгресі відображають зростаючу стурбованість законодавців від обох партій щодо долі України, оскільки президент-республіканець Дональд Трамп зайняв більш примирливу позицію щодо москви після початку свого другого терміну 20 січня