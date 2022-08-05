Три судна с кукурузой получили разрешение на выход из украинских портов, – ООН

Детали

Как ранее сообщал УНН, сухогрузы, перевозящие в общей сложности более 50 тысяч тонн кукурузы, выйдут сегодня из портов Одессы и Черноморска в промежутке с 5 до 8 утра

В ООН уточнили, что время выхода из портов может измениться из-за погодных условий или других непредвиденных обстоятельств. Там отметили, что представители координационного центра будут следить за безопасным проходом судов по морскому коридору.

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"Сухогруз Polarnet, стоящий на якоре в порту Черноморска, направится в Карас, Турция. Сухогруз Rojen, который также стоит на якоре в Черноморске, пройдет в английский транспорт. Судно Navistar выйдет из одесского порта с кукурузой, предназначенной для выгрузки. Рингаскид, – говорится в сообщении.

Напомним

Первое судно с зерном прибыло в Стамбул 2 августа вечером. Он вышел из порта Одессы 1 августа. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.