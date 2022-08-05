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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28093 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Сьогодні зранку очікується вихід трьох суден з українською кукурудзою , – Курбаков

Сьогодні зранку очікується вихід трьох суден з українською кукурудзою , – Курбаков

Київ • УНН

 • 118782 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у своєму Facebook повідомив, що сьогодні зранку очікується вихід двох суден з порту "Чорноморськ" та одного з Одеси. Про це інформує УНН.

Деталі

Сьогодні, 5 серпня, з 5-тої до 8-мої години ранку очікується вихід двох суден з порту "Чорноморськ", а також одного з Одеського порту. Після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення.

Цитата

"На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно більше 50 тисяч тонн української кукурудзи в рамках "зернової ініціативи", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

Перше судно із зерном прибуло до Стамбула 2 серпня ввечері. Воно вийшло із порту Одеси 1 серпня. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану.

Українські Національні Новини

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