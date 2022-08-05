Сьогодні зранку очікується вихід трьох суден з українською кукурудзою , – Курбаков

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Сьогодні, 5 серпня, з 5-тої до 8-мої години ранку очікується вихід двох суден з порту "Чорноморськ", а також одного з Одеського порту. Після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення.

Цитата

"На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно більше 50 тисяч тонн української кукурудзи в рамках "зернової ініціативи", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

Перше судно із зерном прибуло до Стамбула 2 серпня ввечері. Воно вийшло із порту Одеси 1 серпня. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану.