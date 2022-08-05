Сегодня утром ожидается выход трех судов с украинской кукурузой, - Курбаков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Министр инфраструктуры Александр Кубраков в своем Facebook сообщил, что сегодня утром ожидается выход двух судов из порта "Черноморск" и одного из Одессы. Об этом информирует УНН.
Детали
Сегодня, 5 августа, с 5 до 8 часов утра ожидается выход двух судов из порта "Черноморск", а также одного из Одесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения.
Цитата
"На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тысяч тонн украинской кукурузы в рамках "зерновой инициативы", – говорится в сообщении.
Напомним
Первое судно с зерном прибыло в Стамбул 2 августа вечером. Он вышел из порта Одессы 1 августа. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.