Сегодня утром ожидается выход трех судов с украинской кукурузой, - Курбаков

Детали

Сегодня, 5 августа, с 5 до 8 часов утра ожидается выход двух судов из порта "Черноморск", а также одного из Одесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения.

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"На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тысяч тонн украинской кукурузы в рамках "зерновой инициативы", – говорится в сообщении.

Напомним

Первое судно с зерном прибыло в Стамбул 2 августа вечером. Он вышел из порта Одессы 1 августа. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.