Второй сухогруз прибыл на погрузку в порт Черноморск – Кубраков

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«2-й сухогруз прибыл на погрузку в порт Черноморск. Судно OSPREY S готово экспортировать 30 000 тысяч тонн кукурузы. Давайте работать дальше!» - написал Кубраков в Twitter.

Дополнение

5 августа сообщалось, что координационный центр в Стамбуле выдал разрешение на проход через морской гуманитарный коридор трех украинских судов с кукурузой.

8 августа Кубраков сообщал, что первое судно с зерном, отправившимся из порта Одесщины в пределах "зернового коридора", прибыло в порт назначения в Турции.

Первое судно с зерном прибыло в Стамбул 2 августа вечером. Он вышел из порта Одессы 1 августа. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.