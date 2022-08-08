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Перше судно з зерном прибуло у порт призначення у Туреччині - міністр

Перше судно з зерном прибуло у порт призначення у Туреччині - міністр

Київ • УНН

 • 131897 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Перше судно з зерном, що відправили з порту Одещини у межах "зернового коридору", прибуло у порт призначення у Туреччині, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, пише УНН.

Цитата

"1-й корабель - Polarnet - прибув до порту Туреччини! Решта суден прибуде до портів призначення найближчими днями. Це позитивний ринковий сигнал для всього світу та чудовий приклад того, як працює Чорноморська зернова ініціатива завдяки підтримці ООН та Туреччини", - написав Кубраков у Twitter.

Доповнення

Судно Polarnet під турецьким прапором вирушило до Карасу в Туреччині з 12 тисячами тонн кукурудзи 5 серпня у складі каравану з трьох кораблів.

Перше судно, яке вийшло з порту Одеси 1 серпня, мало прибути до Лівану раніше, однак затрималося.

Це сталося після того, як суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна Laodecia із українським зерном та борошном, які вкрала росія.

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.

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