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Перше судно з українською кукурудзою затримується – посол України в Лівані

Перше судно з українською кукурудзою затримується – посол України в Лівані

Київ • УНН

 • 331889 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Перше судно з українською кукурудзою, яке мало зайти у порт ліванського Тріполі, затримується. Про це у Facebook повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ, інфомрує УНН.

Цитата

"Ми зараз у Тріполі, але зустріч першого судна з кукурудзою з Одеси відкладається. Чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині. За цим судном вже 20 інших готові вийти з Одеси. Україна робить всі спроби, щоб врятувати країни Близького Сходу та Африки від продовольчої кризи. Разом з тим, судна з некраденим українським зерном щотижня прямують з Рені та Ізмаїла до Лівану", – зазначив посол.

Додамо

Міністр транспорту Лівану Алі Хамія повідомив, що судно з українською кукурудзою має змінити курс.

الباخرة Razoni (sl) التي انطلقت من ميناء أوديسا ، والمحملة بالذرة ، والتي كان يفترض- وبحسب ما أشيع -بأن تكون وجهتها #مرفأ_طرابلس في #لبنان .. وقبل وصولها إلى وجهتها المعلنة بداية ، تغيّر مسارها !! وتشير البيانات المرفقة بأنها تنتظر أمراً جديداً حول تحديد وجهتها الجديدة ! ؟ pic.twitter.com/p2iHrvdoCl

— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 7, 2022

Нагадаємо

Суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна Laodecia із українським зерном та борошном, які вкрала росія.

Посольство України в Лівані повідомило про захід 27 липня у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія вивезеним з окупованих територій ячменем. Згодом посол повідомив, що пришвартоване в Лівані сирійське судно везло з тимчасово окупованого росією Криму борошно, а пшениця була вкрадена з тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області.

Ліван відкинув заяву України про крадіжку зерна.

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