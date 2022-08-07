Первое судно с украинской кукурузой задерживается – посол Украины в Ливане

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"Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости. За этим судном уже 20 других готовы выйти из Одессы. Украина делает все попытки, чтобы спасти страны Ближнего Востока и Африки от продовольственного кризиса. Вместе с тем, суда с непохищенным украинским зерном еженедельно направляются из Рени и Измаила в Ливан", – отметил посол.

Добавим

Министр транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что судно с украинской кукурузой должно изменить курс.

الباخرة Razoni (sl) التي انطلقت من ميناء أوديسا ، والمحملة بالذرة ، والتي كان يفترض- وبحسب ما أشيع -بأن تكون وجهتها #مرفأ_طرابلس في #لبنان .. وقبل وصولها إلى وجهتها المعلنة بداية ، تغيّر مسارها !! وتشير البيانات المرفقة بأنها تنتظر أمراً جديداً حول تحديد وجهتها الجديدة ! ؟ pic.twitter.com/p2iHrvdoCl

Напомним

Суд в Ливане снял арест с сирийского судна Laodecia с украинским зерном и мукой, которые украла россия.

Посольство Украины в Ливане сообщило о заходе 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, которое было загружено в порту Феодосия вывезенным с оккупированных территорий ячменем. Позже посол сообщил, что пришвартованное в Ливане сирийское судно везло из временно оккупированного россией Крыма муку, а пшеница была украдена из временно захваченного Бердянска Запорожской области.

Ливан отверг заявление Украины о краже зерна.