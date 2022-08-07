Первое судно с украинской кукурузой задерживается – посол Украины в Ливане
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Первое судно с украинской кукурузой, которое должно было зайти в ливанский порт Триполи, задерживается. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, информирует УНН.
Цитата
"Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости. За этим судном уже 20 других готовы выйти из Одессы. Украина делает все попытки, чтобы спасти страны Ближнего Востока и Африки от продовольственного кризиса. Вместе с тем, суда с непохищенным украинским зерном еженедельно направляются из Рени и Измаила в Ливан", – отметил посол.
Добавим
Министр транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что судно с украинской кукурузой должно изменить курс.
الباخرة Razoni (sl) التي انطلقت من ميناء أوديسا ، والمحملة بالذرة ، والتي كان يفترض- وبحسب ما أشيع -بأن تكون وجهتها #مرفأ_طرابلس في #لبنان .. وقبل وصولها إلى وجهتها المعلنة بداية ، تغيّر مسارها !! وتشير البيانات المرفقة بأنها تنتظر أمراً جديداً حول تحديد وجهتها الجديدة ! ؟ pic.twitter.com/p2iHrvdoCl— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 7, 2022
Напомним
Суд в Ливане снял арест с сирийского судна Laodecia с украинским зерном и мукой, которые украла россия.
Посольство Украины в Ливане сообщило о заходе 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, которое было загружено в порту Феодосия вывезенным с оккупированных территорий ячменем. Позже посол сообщил, что пришвартованное в Ливане сирийское судно везло из временно оккупированного россией Крыма муку, а пшеница была украдена из временно захваченного Бердянска Запорожской области.
Ливан отверг заявление Украины о краже зерна.