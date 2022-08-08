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Первое судно с зерном прибыло в порт назначения в Турции - министр

Киев • УНН

 • 131892 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Первое судно с зерном, которое отправили из порта Одесской области в рамках "зернового коридора", прибыло в порт назначения в Турции, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет УНН.

Цитата

"1-й корабль - Polarnet - прибыл в порт Турции! Остальные суда прибудут в порты назначения в ближайшие дни. Это положительный рыночный сигнал для всего мира и отличный пример того, как работает Черноморская зерновая инициатива благодаря поддержке ООН и Турции", - написал Кубраков в Twitter.

Дополнение

Судно Polarnet под турецким флагом отправилось в Карас в Турции с 12 тысячами тонн кукурузы 5 августа в составе каравана из трех кораблей.

Первое судно, вышедшее из порта Одессы 1 августа, должно было прибыть в Ливан раньше, однако задержалось.

Это произошло после того, как суд в Ливане снял арест с сирийского судна Laodecia с украинским зерном и мукой, которые украла россия.

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, что заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

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