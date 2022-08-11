Завтра в порт Південний прибуде судно, яке завантажать пшеницею для Африки

Цитата

"Завтра очікується прибуття до порту Південний судна Brave commander (прапор Ліберії) під навантаження понад 23 тис. тонн пшениці для боротьби з голодом у Східній Африці", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Судно вирушить до Ефіопії через порт Джибуті.

Нагадаємо

Сьогодні через погану погоду судно з українським зерном не змогло вийти з порту Чорноморськ.