Завтра в порт Південний прибуде судно, яке завантажать пшеницею для Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Завтра в порт Південний має прибути судно, яке завантажать українською пшеницею для Африки. Про це у Telegram повідомило Міністерство інфраструктури України, інформує УНН.
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"Завтра очікується прибуття до порту Південний судна Brave commander (прапор Ліберії) під навантаження понад 23 тис. тонн пшениці для боротьби з голодом у Східній Африці", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Судно вирушить до Ефіопії через порт Джибуті.
Нагадаємо
Сьогодні через погану погоду судно з українським зерном не змогло вийти з порту Чорноморськ.