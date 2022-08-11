Судно с українським зерном не змогло покинути порт Чорноморськ – Міноборони Туреччини

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"Судно, яке планувало сьогодні вийти з порту Чорноморськ для відвантаження зерна, не змогло почати рейс через погану погоду та стан моря. Два судна, які вчора пройшли перевірку, прямують до України. Розвантажувальні роботи суден в українських портах тривають", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

10 серпня в порт Чорноморськ для завантаження прибув другий суховантаж. Він готовий експортувати 30 000 тисяч тонн кукурудзи.